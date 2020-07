Geen nieuwe rechter zaak Viruswaanzin

De rechter in het kort geding van actiegroep Viruswaanzin tegen de coronamaatregelen van de overheid hoeft niet te worden vervangen. Rechter Hoekstra is volgens de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag niet bevooroordeeld, zoals Viruswaanzin aan het einde van de zitting op donderdag 25 juni stelde. Volgens de wrakingskamer kan vooringenomenheid van rechter Hoekstra niet worden afgeleid uit het feit dat ze twee weken voor het kort geding in een andere zaak de corona-uitbraak 'een acute crisissituatie' noemde die 'substantieel veel slachtoffers eist'. <