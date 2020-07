'NIPT alleen voor ernstige ziekten'

Den Haag

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De NIPT is primair bedoeld voor de opsporing van de syndromen Down, Edwards en Patau. In één op de 250 gevallen komen ook andere afwijkingen bij de test aan het licht. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere chromosoomafwijkingen dan de drie genoemde syndromen. Ook komt het een enkele keer voor dat de NIPT wijst op kanker bij de zwangere vrouw.

Op dit moment is de NIPT in Nederland beschikbaar voor vrouwen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dat loopt nog tot 2023. Het ziet ernaar uit dat de test daarna beschikbaar blijft. De Jonge moet daarover in september een besluit nemen. De minister had daarom aan de Gezondheidsraad gevraagd om advies uit te brengen over de zogeheten nevenbevindingen. Op dit moment mag een vrouw zelf kiezen of ze die te horen wil krijgen. De raad stelt voor dat na 2023 zo te laten.

Wel moeten er extra voorwaarden worden verbonden aan het melden van nevenbevindingen, staat in het advies. Allereerst moet het gaan om afwijkingen die (waarschijnlijk) ernstige problemen gaan geven bij het kind. Daarnaast moeten de vrouwen vooraf goed worden geïnformeerd over eventuele nevenbevindingen en de keuzes die ze dan hebben. De raad beveelt verder aan om aanwijzingen voor kanker bij de moeder vooralsnog altijd terug te koppelen.

Prolife-organisaties vrezen dat de screening leidt tot meer abortussen. Als het advies van de Gezondheidsraad wordt opgevolgd, zal het ongeboren leven 'nog meer vogelvrij' worden, reageert directeur Diederik van Dijk van de christelijke patiëntenvereniging NPV. 'Nergens in de gezondheidszorg bieden we burgers zomaar onderzoeken aan, tenzij er aanwijsbare risico’s zijn.' <