'Demonstrant die zich niet gedraagt, ondermijnt rechten’

De drie noordelijke veiligheidsregio’s verbieden boeren de komende week om landbouwvoertuigen te gebruiken bij demonstraties. Juridisch gezien staan ze sterk, meent onderzoeker Berend Roorda, die is gespecialiseerd in het demonstratierecht.

Boeren mogen een week lang geen landbouwvoertuigen gebruiken bij demonstraties in Friesland, Groningen en Drenthe. (beeld anp / pronews)

Groningen

Ze waren even uit het straatbeeld verdwenen, maar ze zijn er weer: tractoren van protesterende boeren. De afgelopen maanden bleven ze thuis, maar de laatste dagen demonstreerden ze vooral in het noorden van het land weer tegen het beleid van minister Carola Schouten. Soms leidde dit tot langdurige verkeersopstoppingen. Het is één van de belangrijkste redenen voor de voorzitters van de veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe om boeren een week lang te verbieden landbouwvoertuigen te gebruiken bij demonstraties. Berend Roorda, die werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en vier jaar geleden promoveerde op het demonstratierecht denkt dat hier goede gronden voor zijn.



Berend Roorda - beeld Ronald Zijlstra

Waarom?

