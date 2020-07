Er zijn nog 1775 buurten in Nederland zonder AED

Nederland heeft bijna een dekkend AED-netwerk, wat inhoudt dat overal op maximaal vijfhonderd meter afstand een AED te vinden is die dag en nacht beschikbaar is. Er zijn nog 1775 AED-loze buurten aan te wijzen.

Den Haag

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Hartstichting en HartslagNu; het systeem waarmee burgerhulpverleners worden opgeroepen om te reanimeren of een AED op te halen voor een persoon met een hartstilstand. Een AED wordt ook wel een ‘hartstarter’ genoemd. Het is een draagbaar eerste hulpmiddel, waarmee aan een persoon met een hartstilstand een elektrische schok gegeven kan worden, zodat het hart weer het ritme oppakt. Een AED kan door niet-getrainde personen worden gebruikt in een noodsituatie.

Er zijn rond de 21.500 AED’s aangemeld bij de Hartstichting en HartslagNu. Drie jaar geleden stonden er zo’n 10.000 op de kaart. ‘De AED’s zijn van bedrijven, stichtingen en particulieren. In het laatste geval gaat het..

