Noraly Beyer voert actie tegen racisme

Amsterdam

De gemeente Amsterdam houdt een nieuwe campagne tegen discriminatie en racisme. Op posters in de stad, videoschermen en online wordt opgeroepen om als omstander op te komen voor iemand die slachtoffer is van racisme of discriminatie. Ook voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer en de voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, Jerry Afriyie zijn in de campagne te zien. Daarin vraagt voetbalster Rocky Hehakaija aan Amsterdam: 'Zeg jij er iets van als ik word uitgescholden voor vieze pot?' Veel mensen betuigen hun steun via sociale media. Chefkok Joris Bijdendijk roept iedereen op een extra stap te zetten: 'Blijft het bij die ene post op Instagram? Of spreek jij je écht uit tegen racisme?' <