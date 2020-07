'Kern van het verhaal is genocide'

De jongere generatie in Nederland heeft vaak geen idee dat in de Bosnische stad Srebrenica 25 jaar geleden een genocide heeft plaatsgevonden.

Voor degenen die op of rond 11 juli 1995 het nieuws volgden, is Srebrenica een bekend onderwerp. Maar veel jongeren hebben geen idee. ‘Kijk, er staat wel wat in de lesboeken, maar het is erg summier en eenzijdig’, zegt Marc van Berkel.

Nijmegen

Marc van Berkel is onderzoeker op het snijvlak van historische thema’s en onderwijs en analyseerde hoe Srebrenica in de lesmethoden voor het schoolvak geschiedenis wordt weergegeven. Zijn conclusie: Srebrenica wordt nauwelijks genoemd. Als Srebrenica wel onderdeel is van de leerstof, dan ligt de focus vooral op Dutchbat en de betrokkenheid van Nederland bij de vredesmissie. De belangrijkste boodschap in de leermiddelen is dat niet Ned..

‘We weten niet wat docenten daarmee doen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .