Boy Ettema wilde iets betekenen.Het werd zijn dood

Boy Ettema voelde COVID-diensten als zijn plicht. Met zijn 42 jaar is hij de jongste zorgverlener in Nederland die overleed aan corona. (beeld vk)

Hij was gezond, fietste veel, had geen overgewicht en was pas 42 jaar oud.

Nieuwegein

Voor het RIVM was het een kwestie van statistiek, van het simpelweg optellen van alle meldingen. En die kwamen die dag niet. Maar voor Boys familie kwam de mededeling van het RIVM als een klap in het gezicht.

Het voelde of de dood van Boy, een chirurgieverpleegkundige die vele weken lang op de COVID-afdeling van het ziekenhuis had gewerkt, werd genegeerd. Alsof hij er niet toe deed. Het was de reden dat Boys broer Thomas de Volkskrant belde. Want de ijskoude statistiek met die nul doden – dat is het grote verhaal. Maar daarnaast bestaat er een andere werkelijkheid.

Het is half mei als de chirurgieverpleegkundige ’s avonds thuiskomt van zijn COVI..

