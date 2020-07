Kandidaten tegenover elkaar in lijsttrekkersdebat CDA

Vicepremier Hugo de Jonge, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Pieter Omtzigt kruisen maandag de degens in het enige lijsttrekkersdebat van het CDA. De drie kandidaten hebben zich aangemeld om de partij te leiden in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar.

De kandidaten gaan niet alleen met elkaar in debat, maar worden ook geïnterviewd over welke koers zij willen varen met het CDA en hoe zij de toekomst van Nederland voor zich zien. Presentatoren Lucille Werner en Donatello Piras presenteren de avond in Utrecht.

In anderhalf uur tijd moeten de kandidaten zichzelf presenteren en met elkaar debatteren over belangrijke kwesties. CDA-leden hebben tot 9 juli de tijd om de ideale leider te kiezen.

De drie kandidaten zijn allemaal voorgedragen door het partijbestuur om de strijd aan te gaan. Ook Kamerlid Martijn van Helvert maakte nog deel uit van het gezelschap, maar hij trok zich eerder deze week terug uit de race. Minister van Financiën Wopke Hoekstra werd eerder genoemd als grote favoriet, maar hij is naar zijn zeggen meer een bestuurder dan een politicus, dus hij stelde zich niet beschikbaar.