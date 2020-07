Vlindertelling: zoek de keizersmantel

Wageningen

De landelijke tuinvlindertelling gaat weer van start. En dat betekent dat iedereen de komende drie weken met een missie de achtertuin in kan. De Vlinderstichting roept alle tuineigenaren op om te tellen hoeveel vlinders er voorbijkomen. 'We zijn vooral benieuwd hoe vaak de keizersmantel wordt gemeld. Die leek tot vijf jaar geleden helemaal uitgestorven, maar is nu weer volop terug.' Het koolwitje is daarentegen niet zo bijzonder, maar niet minder leuk om te zien. 'Die kunnen vaak ook wat beter tegen de hitte.'