D-day en daarna: Oorlog achtervolgt Leopold III

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 58: oorlogsverleden achtervolgt koning Leopold III.

Op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, werd België geregeerd door koning Leopold III. Hij zat sinds 1934 op de troon. Heel gelukkig was de koning niet. Ruim een jaar na zijn inhuldiging was zijn echtgenote, de levenslustige en bij het volk zo geliefde koningin Astrid, om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Küssnacht in Zwitserland. Leopold raakte gewond. Met moeite woonde hij haar begrafenis bij.

Astrids invloed op koning Leopold was groot geweest. Leopold was een ernstige, rechtlijnige man met weinig talent voor compromis. In de nabijheid van koningin Astrid leek hij een aangenamer mens te worden.

Leopold had er zijn twijfels bij. Engeland en Frankrijk ondernamen niets tegen de agressie van Hitler. Zouden ze het wel doen als..

