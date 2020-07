Een orgaan wordt overgedragen aan OK-assistenten van het Erasmus MC. Sinds 1 juni 2020 moet iedere Nederlander vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaandonatie vastleggen. Wie nog niet is geregistreerd, krijgt een brief met het verzoek om dat te doen en zo nodig nog een herinnering. Als niets wordt ingevuld, wordt in het Donorregister genoteerd ’geen bezwaar’. (beeld anp / lex van Lieshout)

Leiden

Volgens haar is het ‘heel logisch’ dat er tussentijds keuzes worden aangepast, zoals vandaag blijkt uit de inventarisatie van cijfers van het Donorregister vanaf 2015. ‘Ik ken iemand die pro-orgaandonatie is, maar ervoor kiest om zolang ze kinderen in de lagereschoolleeftijd heeft, deze keuze tijdelijk te wijzigen in “nee”.’



Van alle ingevulde keuzes van dit moment (7,3 miljoen) geeft 53 procent toestemming voor het doneren van organen en weefsels met of zonder uitsluiting van specifieke organen en weefsels. In totaal 36 procent geeft aan geen donor te willen worden. Een groep van 11 procent laat de beslissing over aan familie of een andere bekende, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

