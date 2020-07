Thuiswerkers hebben baat bij vrouw als leider

De dominante baas heeft het moeilijk, vrouwelijke leiders lijken in het voordeel.

Amsterdam

Dat thuiswerken efficiënt kan zijn, blijkt wel uit het onderzoek naar de psychologische consequenties ervan. Hoogleraar organisatiepsychologie Mark van Vugt van de Vrije Universiteit in Amsterdam stak aan het begin van de coronacrisis de koppen bij elkaar met dertig internationale autoriteiten uit het vakgebied. Koud drie maanden later ligt er kloek onderzoek.

Van Vugt: ‘Al het onderzoek naar thuiswerken dat voor deze pandemie is gedaan was gericht op mensen die dat vrijwillig deden. Toen was het een privilege, nu is het verplicht.’ Wel is uit het onderzoek een aantal aandachtspunten en aanbevelingen af te leiden. Van Vugt signaleert..

