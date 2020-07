Rapport: Chinese invloed in Nederlands onderwijs

Chinese beïnvloeding in het hoger onderwijs leidt tot de aantasting van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dat blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut Clingendael heeft gedaan naar politieke beïnvloeding in het hoger onderwijs en de wetenschap. De invloed van China 'is gefragmenteerd en lijkt beperkt', maar de gevolgen kunnen flink zijn, aldus de onderzoekers. <

Ina Adema commissaris van de Koning Brabant

Provinciale Staten van Brabant hebben Ina Adema (52 jaar, VVD) voorgedragen als nieuwe commissaris van de Koning (CdK) voor deze provincie. Naar verwachting gaat haar benoeming per 2 oktober dit jaar in. Adema is nu nog burgemeester van Lelystad. <

