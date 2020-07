Urenlange blokkades op A1 en A2

Boeren hebben vrijdagmiddag met trekkers urenlang de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn geblokkeerd. In oostelijke richting stonden ze bij Deventer op de rijbaan en in westelijke richting bij afslag Lochem. Rond 18.00 uur meldde Rijkswaterstaat dat alle tractoren van de snelweg waren, maar in de avond volgde een blokkade met tientallen trekkers op de A2 bij Liempde. De opstoppingen zorgden voor urenlange vertragingen op de wegen. In heel het land hielden boeren vrijdag protestacties. Ze demonstreerden tegen de veevoermaatregel van het kabinet.

