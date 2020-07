Hans Burger hoogleraar Kampen

(beeld nd)

Hans Burger (beeld nd)

Kampen

Hans Burger treedt in september 2022 aan als hoogleraar systematische theologie aan de vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen.

Burger is op dit moment universitair hoofddocent. Hij doorloopt een zogeheten tenure track, een loopbaantraject waarin onderzoekers bewijzen dat ze goed genoeg zijn voor een plek in de vaste wetenschappelijke staf van de universiteit. Als hij dat succesvol afrondt, kan hij aan de slag als hoogleraar, zo besloot de synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vrijdag tijdens een schriftelijke ronde. De synode bekrachtigde daarnaast de benoeming van Hans Schaeffer tot hoogleraar praktische theologie, waarmee de synode drie jaar eerder al had ingestemd.

Vanwege de vestiging van het Neo-Calvinist Rese..

