Corendon wacht met Turkije-vakanties

Amsterdam

Reisorganisatie Corendon voert zeker tot 22 juli geen vakanties naar Turkije uit, meldt het bedrijf. Eerder kreeg Corendon veel kritiek op de vakanties naar Turkije, omdat het 'oranje' reisadvies voorschrijft alleen noodzakelijke reizen naar het land uit te voeren. Aanvankelijk zou Corendon al op 10 juli met vakanties naar Turkije beginnen. Het besluit van Corendon volgt op een motie die in de nacht naar vrijdag in de Tweede Kamer werd aangenomen, waarin de regering werd opgeroepen de Kamer zo snel mogelijk te informeren over het beleid ten aanzien van vluchten naar risicovolle gebieden. <