Verdachte Ruinerwoldzaak Josef B. blijft vastzitten

B. wordt er onder meer van verdacht dat hij met hoofdverdachte Gerrit Jan van D. (67) zes van diens kinderen jarenlang van hun vrijheid heeft beroofd, door hen tegen hun wil te laten verblijven op een boerderij nabij het Drentse dorp Ruinerwold. B. ontkent in alle toonaarden en vindt dat hij het slachtoffer is van een 'heksenjacht'.

Assen

Josef B., verdachte in de Ruinerwoldzaak, blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Assen vrijdag bepaald.

B. (59) verblijft sinds drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een persoonlijkheidsonderzoek. Dat wordt voortgezet.

Donderdag had B.'s advocaat om al dan niet voorlopige vrijlating van B. gevraagd. Volgens de raadsman is uit de verklaringen van de betrokken kinderen, die inmiddels allen meerderjarig zijn, gebleken dat er van vrijheidsberoving geen sprake is geweest.

Op 17 september is de volgende tussentijdse zitting. De inhoudelijke behandeling volgt eind dit jaar of begin volgend jaar. <