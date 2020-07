Overloon

In het ZooParc in het Brabantse Overloon is een palmgiertje uit het ei gekropen. De dierentuin noemt de geboorte bijzonder: het is slechts de derde palmgier die dit jaar in een van de Europese dierentuinen kon worden verwelkomd. Palmgieren komen in het wild voor in bossen en op savannes in Afrika beneden de Sahara, dicht bij water. <