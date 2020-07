De impact van een oorlog

Eind jaren negentig deden Hans Hermans en Martin Maat voor het tv-programma Netwerk verslag van de oorlog in Kosovo. Ruim twintig jaar later gaan ze terug, met een stapel foto’s en een laptop vol archiefbeelden, op zoek naar mensen over wie ze destijds hun reportages maakten.

De aanleiding voor de zoektocht is een bericht dat Hermans via sociale media ontvangt. ‘Hallo, ik ben Valon Murtezi uit Kosovo. Weet je nog wie ik ben?’ Hermans weet het nog. Hij ontmoette Murtezi in Macedonië, waar hij samen met zijn vrouw naartoe was gevlucht voor de Serviërs, en hielp hem zijn ouders te zoeken, die ze onderweg waren kwijtgeraakt.

Kosovo maakte deel uit van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. Toen een groot deel ..

