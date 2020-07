Kim Putters van het CPB: ‘Samenwerken in coronatijd was een logisch eigenbelang’

Is Nederland tijdens drie maanden coronacrisis socialer geworden? Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, betwijfelt het.

‘De hulp die burgers elkaar nu bieden, is geen compensatie voor het bouwwerk dat door corona is weggeslagen.’

Den Haag

Natuurlijk vindt Kim Putters (46) het, als privépersoon, plezierig dat Nederland uit de greep raakt van de ‘intelligente lockdown’. Hijzelf werd, volgens zijn partner althans, steeds chagrijniger nadat het zwembad waar hij dagelijks zijn baantjes trok, had moeten sluiten. En hij mist de gang naar zijn werkplek in Den Haag, waar hij met collega’s ‘indringende gesprekken’ had die online – zo leert inmiddels de ervaring – niet kunnen worden gevoerd.

Maar als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vraagt hij zich af of de mogelijkheden die deze crisis biedt voor de herinrichting van de samenleving wel optimaal ..

