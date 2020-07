Opsporing anorexiacoaches krijgt prioriteit

Den Haag

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde donderdag in met een motie van Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie, die mede ondersteund werd door de coalitiepartijen, GroenLinks, SGP, PvdA en de SP. En als blijkt dat capaciteitsgebrek bij de politie een knelpunt vormt, moet de Kamer erover geïnformeerd worden. In de motie wijzen de indieners erop dat geautomatiseerd opsporen en de inzet van lokprofielen onderdeel moeten worden van de nieuwe strategie. De opdracht aan de regering is het gevolg van berichtgeving van het Nederlands Dagblad vorige maand over aanhoudend misbruik door anorexia-coaches.

