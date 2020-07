Jan van Zanen: ‘Zo’n talent ben ik niet. Gewoon hup, aan het werk’

Den Haag

Jan van Zanen dacht niet dat hij burgemeester van Den Haag zou worden na de twee sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie van de Haagse gemeenteraad. ‘Mijn vriendin Simone en ik gingen met onze privé-auto naar Den Haag. Het eerste gesprek was neutraal vlak, gewoon netjes. Het tweede gesprek duurde wel 2,5 uur. Op de terugweg naar Utrecht zei ik tegen Simone: ‘Ik drijf van het zweet, ik heb hard moeten werken. Ik denk niet dat ik het word.’

Met ‘pijn in het hart’ verlaat Van Zanen (58) Utrecht. Maar met zijn ervaring denkt de VVD’er ‘meer te kunnen bijdragen’ in Den Haag, waar hij 1 juli begint. Utrecht is de stad waar hij sinds 1990 raadslid, wethouder en burgemeester was en die hij als zijn broekzak kent. ‘Ik ben hier e..

