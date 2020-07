'Geef werkstraf bij onbetaalde boete'

Boetes zijn de meest toegepaste sanctie. Ze worden opgelegd wegens te hard rijden, winkeldiefstal of vernielingen. Verreweg de meeste mensen, zo’n 93 procent, betalen de boete. ‘De rest kan soms niet betalen. Dan wordt de boete vaak omgezet naar een celstraf’, zegt Bac.

Veroordeelden die hun boete niet kunnen betalen, kunnen beter niet meer naar de gevangenis worden gestuurd. Ze zouden een vervangende werkstraf moeten krijgen. Dat is beter voor hen en kost de maatschappij minder geld.

Dit bepleit Johan Bac, directeur van Reclassering Nederland. Hij krijgt bijval vanuit de wetenschap en verschillende partijen in de Tweede Kamer. Donderdag diende D66 een motie in om deze mogelijkheid te onderzoeken, die wordt gesteund door CDA, GroenLinks en de SP. ‘Je kunt beter wortels uit de grond halen, dan in de cel op je kont zitten’, aldus Bac.

Dat betekent dat ze – afhankelijk van de hoogte van de boete – maximaal een jaar de gevangenis in moeten. Meestal geldt: een boete van 50 euro..

