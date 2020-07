Justitie onderzoekt appgroep politie

Rotterdam

De hoofdofficier van justitie in Rotterdam stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar mogelijk strafbaar handelen door agenten van de politie Rotterdam. De aanleiding hiervoor zijn uitlatingen van politieagenten in een WhatsAppgroep. Negen Rotterdamse agenten zouden begin vorig jaar in een WhatsAppgroep van hun basisteam racistische uitlatingen hebben gedaan. Toen ze een filmpje zagen van een witte 15-jarige jongen die door zwarte leeftijdsgenoten in elkaar werd geslagen, zouden ze hebben gesproken over 'pauperallochtonen' op wie ze willen 'schieten'. <