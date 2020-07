Josef B. werkt niet mee aan onderzoek

Assen

Josef B., verdachte in de Ruinerwoldzaak, weigert mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij is daar enkele weken geleden geplaatst. 'Ik heb daar tot nu toe vier woorden gesproken: ja, nee, goedemorgen en goedemiddag. Die laatste was per ongeluk', aldus B. (59). Hij stelde dat donderdag tijdens een inleidende zitting van het proces bij de rechtbank in Assen, waarin hij met hoofdverdachte Gerrit Jan van D. terechtstaat. Het duo wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes van Van D.'s kinderen. <