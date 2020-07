Remkes ereburger van Den Haag

Den Haag

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag is bij zijn afscheid benoemd tot ereburger van de stad. Hij kreeg van locoburgemeester Boudewijn Revis de Gouden Erepenning. Na ontvangst van de erepenning reageerde Remkes met de woorden: 'Ik ben redelijk van mijn stuk.' Bij zijn afscheidsspeech keek de VVD'er terug op zijn periode in Den Haag en haalde hij onder andere het surfdrama in Scheveningen aan, waarbij vijf mannen om het leven kwamen. Remkes wordt opgevolgd door Jan van Zanen, die later op de avond werd beëdigd als nieuwe burgemeester van de hofstad. <