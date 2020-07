De Partij voor de Toekomst is de zoveelste nieuwkomer op het politieke toneel. In de krantencommentaren strijden onbegrip en verbazing om voorrang.

Een milieu-activiste en een politicus die zich tot voor kort kon vinden in de stelling dat we met al die stadsparken al genoeg mooie natuur hebben, vinden elkaar in een nieuwe partij. Beter kan de ideeëloosheid en het opportunisme in de huidige Nederlandse politiek niet worden geïllustreerd. Femke Merel van Kooten-Arissen splitste zich af van de Partij voor de Dieren. Ze kon naar eigen zeggen te weinig haar ambitie kwijt voor een breder milieu- en natuurbeleid. Henk Otten richtte samen met Thierry Baudet Forum voor Democratie op. Een partij die inmiddels bekendstaat om..

Het stemgedrag van alle drie de politici liep tot dusver ver uiteen. (...) Richten ze een nieuwe partij op omdat ze idealen willen verwezenlijken? Of zoeken ze ..

