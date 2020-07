1 Het doel is een gelijkere verdeling van taken na de geboorte en daarmee een gelijkwaardigere relatie tussen partners. Maar gelijkheid is niet hetzelfde als gelijkwaardigheid. Partners met verschillende taken kunnen hun relatie ook als gelijkwaardig ervaren. Eerste vraag: levert deze verlofregeling ook meer gelijkwaardigheid op?

2 In Scandinavië leidt vaderschapsverlof ertoe dat vrouwen meer gaan werken en ook meer verdienen. Tweede vraag: blijkt dit ook in Nederland?

3 &nb..