De nieuwe donorwet is woensdag ingegaan. Elke volwassene is orgaandonor, tenzij diegene bezwaar maakt. Zo moet de wachtlijst voor wie een nieuw orgaan of weefsel nodig heeft snel slinken. Basisarts Willian van Dijk (26) uit Vlaardingen staat geregisteerd als orgaandonor. Hij weet hoe bijzonder het is als patiënten gedoneerde longen krijgen.

‘Het is bijzonder om als arts technisch te zien hoe mensen nieuwe longen en levers krijgen. Zowel voor de ontvangers als nabestaanden van de gevers is orgaandonatie ontzettend waardevol. Ik begrijp hoe moeilijk het is toestemming te geven voor het laten snijden in je geliefde. Uiteindelijk weegt dat voor mij minder zwaar dan wat je met het doneren van organen kunt bereiken. Zeker als patiënten nog stabiel op de intensive care liggen en beademd worden, is er tijd meerdere gesprekken te voeren over orgaandonatie. Ik heb daar een speciale cursus voor gevolgd, want die gesprekken zijn niet eenvoudig. “Moeders hoofd is stuk, ze is hersendood, maar longen, lever en hart nog niet.” Zoiets is bijna niet te bevatten. Er zijn ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .