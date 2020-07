Voor hen is wel of geen orgaandonatie een duidelijke keuze. ‘Het oude lichaam kun je doneren. Het staat los van je ziel’

De nieuwe donorwet is woensdag ingegaan. Elke volwassene is orgaandonor, tenzij diegene bezwaar maakt. Zo moet de wachtlijst voor wie een nieuw orgaan of weefsel nodig heeft snel slinken.

‘Ik heb mij direct afgemeld’

Alexander van Dijl (37) uit Utrecht is net getrouwd en is budgettrainer voor mensen met schulden. Direct nadat hij over de nieuwe donorwet had gelezen, liet hij vastleggen dat hij na zijn dood geen organen en weefsels ter beschikking stelt.



Alexander van Dijl - Martin Waalboer

‘Ik vind het niet juist dat de overheid tegen burgers zegt: “Jij bent donor, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt.” Dat is de omgekeerde wereld. In het ergste doemscenario zou iemand omwille van jouw organen de stekker er eerder uit kunnen trekken in het ziekenhuis, vrees ik. Ik ben daarom direct naar de website van het register gegaan om mij af te melden, dat was met een paar klikken gebeurd. Super makkelijk, hoewel het voor mijn oma v..

