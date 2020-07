Keti Koti heeft in 2020 extra lading. ‘Zielen van de voorouders lijden nog steeds pijn.’

Amsterdam

De opkomst van de Black Lives Matter-beweging geeft Keti Koti (Gebroken Ketenen) in 2020 extra lading. Een hoofdrol is er woensdag voor winti-priesteres Marjan Markelo. Zij plengt water en richt zich rechtstreeks tot de voorouders, aan wie ze energie vraagt voor de strijd tegen racisme. ‘Wat Nederland in vier eeuwen gezaaid heeft, is het nu aan het oogsten.’ Keti Koti vertelt van het lijden van voorouders, ‘maar ook van hun daden van verzet, hun organisatiegraad (want die hadden ze ook), de manieren waarop ze het leven inrichtten, ondanks alle nood en pijn’.

Het monument in het Oosterpark in Amsterdam is woensdag bekleed met rood en zwart, rouwkleuren uit West-Afrika, regio van herkomst van velen van de 550.000 door Nederla..

