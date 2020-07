Sneller met voorkeur in de Kamer

Den Haag

Minister Kajsa Ollongen licht vandaag in de Volkskrant deze wijziging van het kiesstelsel toe. Er komen voortaan twee mogelijkheden in het stemhokje. De eerste is stemmen op een partij, waarbij de kiezer op de volgorde van de kandidatenlijst stemt. De tweede optie is stemmen op een specifieke kandidaat. 'In de uitwerking van het nieuwe stelsel telt die stem dan zwaarder', aldus de minister.

Met de wijziging neemt de minister een advies over van de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van VVD'er Johan Remkes. De Kamerverkiezingen van 2021 komen te vroeg voor de nieuwe regels.

zie ook pagina 3

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .