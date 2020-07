Kleine uitslagen op Europese beurzen

Beleggers op de Europese aandelenbeurzen deden het rustig aan op de laatste dag van het sterke tweede kwartaal. De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het ergste van de coronapandemie nog moet komen leidde tot terughoudendheid. Chipbedrijven stonden juist in de belangstelling na goede resultaten van Amerikaanse chipbedrijven. Op het Damrak stond Shell ook in de schijnwerpers vanwege een forse afschrijving.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 559,73 punten. De hoofdindex behaalde

desondanks een winst van bijna 16 procent in het tweede kwartaal. De MidKap won 0,5 procent tot 751,14 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,6 procent, die in Parijs werd 0,2 procent lager gezet. De FTSE-100 in Londen leverde 0,9 procent in.

Chipdienstverlener ASMI won 5,9 procent, dankzij opbeurende prognoses van de Amerikaanse chipbedrijven Micron en Xilinx. In de MidKap won chipbedrijf Besi 4,3 procent. Ook elders in Europa werden chipbedrijven hoger gezet zoals STMicroelectronics (plus 3,1 procent) en Infineon (plus 1,7 procent).