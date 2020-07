‘Zonder zwart verzet geen einde slavernij’

Amsterdam

Dat betoogde Karwan Fatah-Black, historicus aan de Universiteit Leiden, dinsdagavond in de jaarlijkse Keti Koti-lezing in Amsterdam. De lezing wordt jaarlijks gehouden aan de vooravond van het Surinaamse feest waarop de afschaffing van de slavernij door Nederland wordt herdacht. Fatah-Black ging in zijn lezing in op de ‘vergeten afschaffing’ van 1793. In dat jaar vond een opstand plaats op St. Domingue, het huidige Haïti. Die was zo succesvol dat daar de slavernij werd afgeschaft. Dat was zeventig jaar voordat Nederland officieel de slavernij afschafte.

Fatah-Black liet zien dat de opstand van 1793 met grote belangstelling werd gevolgd in Europa en ook in Nederland. Zo werd de eerste grondwet van Haïti afged..

