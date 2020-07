1 procent huishoudens heeft 5,3 miljard euro

De vermogensongelijkheid inNederland is nog groter dangedacht. Dat zeggen vier wetenschappers, onder wie de Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel, in een artikel in het economenvakblad ESB.

Amsterdam

De rijkste 1 procent van de huishoudens bezit volgens nieuwe schattingen niet een kwart, maar een derde van al het private vermogen in Nederland, ongeveer 1600 miljard euro. De top 0,1 procent (7750 huishoudens) zou daarvan niet een tiende, maar een zesde in handen hebben. Dat schrijven vier wetenschappers, onder wie voormalig directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau en de Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel, in een artikel in het economenvakblad ESB.

De inkomensongelijkheid is in Nederland internationaal gezien niet groot, maar de vermogensongelijkheid wel. De auteurs hebben nieuwe cijfers gebruikt, waarmee een ambtelijke werkgroep van het ministerie van Financiën anderhalve maand geleden kwam. De werkgroep zag 40..

