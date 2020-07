Bij gym hoeft 1,5 meter afstand niet

Nog zes mensen zijn overleden aan het coronavirus. Het dodental is daarmee opgelopen naar 6113. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de sterfgevallen in de afgelopen 24 uur doorgekregen.Vorige week stierven aan het virus acht mensen. Dat is het laagste aantal doden per week in de afgelopen maanden.