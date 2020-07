Aantal jongeren dat rookt blijft nu gelijk

Utrecht

Van alle scholieren heeft 17 procent weleens een sigaret gerookt. Dat is evenveel als twee jaar eerder. Het is wel aanzienlijk minder dan vroeger. In 1999 had 54 procent van de Nederlandse scholieren weleens een sigaret opgestoken.

Ook het alcoholgebruik daalt niet meer. In 2003 had 84 procent van alle 12- tot 16-jarigen weleens alcohol gedronken, in 2015 was het aandeel gedaald naar 44 procent. Inmiddels is het gestegen naar 47 procent.

Het Trimbos-instituut heeft eind vorig jaar ruim 6000 leerlingen van 110 middelbare scholen en bijna 1800 leerlingen van 46 basisscholen gevraagd naar hun ervaringen met verslavende middelen. De GGD'en en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deden onderzoek onder ruim 170.000 leerlingen in de klassen 2 en 4 van middelbare scholen.

Een op de tien middelbare scholieren zegt ooit lachgas te hebben gebruikt. Sommigen van hen namen tien ballonnetjes achter elkaar.

Van de kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool zei 2,3 procent weleens lachgas te hebben genomen. Omgerekend betekent dit dat in elke twee klassen één kind zit dat ervaring heeft met het nemen van lachgas. Die antwoorden zijn betrouwbaar, de onderzoekers hebben niet de indruk dat de kinderen stoer of grappig wilden doen bij het invullen van de anonieme vragenlijsten, zegt het Trimbos-instituut. Een op de acht kinderen in groep 7 of 8 zegt al weleens alcohol te hebben gedronken.

Bij het roken blijkt verschil te zitten tussen opleidingsniveaus. Van de vmbo'ers heeft bijna een kwart weleens gerookt. Op het vwo is dit 12 procent. Fors drankgebruik (binge drinken) komt vooral voor op het platteland, zoals West-Brabant, Friesland en Twente. In steden als Amsterdam en Den Haag gebeurt dit aanzienlijk minder vaak.

Volgens de instituten zijn meer maatregelen nodig om de doelen van het zogenoemde Nationale Preventieakkoord te halen. <