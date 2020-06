29-6-2020, Nederland, Maassluiscoronavirus In verpleegtehuis De Tweemaster is de bezoekregeling meteen stopgezet nadat bij diverse bewoners besmetting van het coronavirus is vastgesteld. Opnieuw komen de bewoners in een isolement te zitten. Het virus blijkt zeker nog niet verdwenen. Twee zussen hebben van ver contact met hun moeder en zwaaien als ze weer vertrekken. coronavirus; virus; corona; pandemie; ziekte; RIVM; sociale onthouding; coronacrisis; COVID-19; anderhalvemetersamenleving; anderhalvemetermaatschappij; verpleegtehuis; verzorgingstehuis; ouderen; De Tweemaster; coronavirus; bezoekverbod; sociaal isolement; foto Marcel van den Bergh (beeld Marcel van den Bergh)