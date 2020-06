Weer op slot. ‘Toen brak er iets’

Uitgerekend op de dag dat minister De Jonge bekendmaakte dat alle bezoek weer welkom is in verpleeghuizen, moest De Tweemaster in Maassluis zijn deuren weer sluiten.

Veiligheid of welzijn: dat is het dilemma waar verpleeghuizen voor staan.

Utrecht

Opluchting overheerste toen de bezoekregeling van verpleeghuis De Tweemaster in Maassluis werd versoepeld. Eerst ging de deur op een kier voor één vaste bezoeker per bewoner. Per 15 juni kon iedere bewoner verscheidene bezoekers ontvangen, maximaal twee per keer.

Daarmee kwam, na twaalf lange weken, een einde aan de sluiting van deze verpleeghuislocatie sinds 6 maart. Dat was zelfs vóór 20 maart, toen alle verpleeghuizen sloten vanwege de dreiging van het coronavirus. Sindsdien moesten de naasten het doen met zwaaien voor de ramen of beeldbellen.

op slot

Woensdag is de deur weer op slot gedraaid. Er was een uitbraak van het coronaviru..

