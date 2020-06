Artsen helpen collega’s in Suriname om corona

Zes tot acht Nederlandse artsen gaan vanaf begin juli hun collega’s in Suriname ondersteunen in de strijd tegen het COVID-19-virus. Het gaat om een initiatief van artsen van het Nijmeegse Radboudziekenhuis. Dat heeft Pieter Voigt, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname, bevestigd. De komst van de Nederlandse artsen vindt plaats in samenspraak met de artsen in Suriname. <

Geen protest actiegroep vanwege gezondheid

Actiegroep Viruswaanzin mocht afgelopen zondag van de rechtbank niet demonstreren op het Malieveld in Den Haag in het belang van de volksgezondheid en vanwege de kans op ongeregeldheden. De rechtbank in Den Haag had zaterdag de demonstratie verboden en kwam m..

