Politie 216 keer ‘onprofessioneel’

De politie heeft vorig jaar geweld toegepast bij 14.507 incidenten. Het gaat soms om de betrokkenheid van verscheidene agenten of om meerdere vormen van wapengebruik. Dat in ogenschouw genomen werd er 23.939 keer geweld gebruikt door agenten en 27.574 keer naar een wapen gegrepen. In iets minder dan 1 procent van alle politiemeldingen is geweld gebruikt.

Amsterdam

Bijna 1800 keer werd het politiegeweld nader onderzocht omdat er sprake was van vuurwapengebruik, zwaar toegebracht letsel, of beide. De commissie geweldsaanwending, die zulke gevallen onderzoekt, oordeelde dat in 216 van de onderzochte gevallen onprofessioneel is gehandeld (12 procent). In 144 van deze gevallen werd een beoordelings- of andere fout gemaakt. 15 keer werd vervolgens een tucht- of strafrechtelijke maatregel opgelegd aan agenten. De overige zaken lopen nog.

Het is voor het eerst dat alle eenheden geweldgebruik op dezelfde wijze registreren. Voorheen werd alleen het zwaarst gebruikte geweldsmiddel geregistreerd, nu wordt ook alles wat daaraan voorafgaat vastgelegd, zoals fysiek geweld en gebruik van pepperspray, de w..

