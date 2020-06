Vertrouwen stijgt door corona

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen dat Nederlanders hebben in elkaar, de samenleving en de politiek sterk is gestegen.

Den Haag

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Burgerperspectieven’, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) elk kwartaal uitvoert. Sinds het SCP in 2008 begon met het peilen van de stemming in Nederland veranderde de publieke opinie binnen een kwartaal nooit op zo’n drastische wijze. De verklaring hiervoor is snel gevonden: de coronacrisis. ‘Wanneer mensen zich bedreigd voelen door iets dat van buitenaf komt, groeit vaak het vertrouwen in de politiek. Dit verschijnsel wordt ook wel rallying around the flag genoemd (verzamelen rond de vlag, red.),’ zegt onderzoeker Paul Dekker.

kritischer

Nu had Dekker wel verwacht dat door de coronacrisis het vertrouwen in de politiek zou stijgen, maar dat het verschil tussen ja..

