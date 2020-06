Dit nepnieuws komt in corona-tijd het vaakst langs

De eikenprocessierups speelt een rol bij de verspreiding van corona en de overheid wil dat we anderhalve meter afstand houden zodat camera’s onze gezichten kunnen herkennen. Het klopt niet, maar het zijn wel twee van de populairste nepnieuwsberichten in corona-tijd.

Amsterdam

In mei besloot een team van wetenschappers van de Vrije Universiteit in Amsterdam, het Meertens Instituut en de University of Wolverhampton eens uit te zoeken welke corona-gerelateerd er in Nederland en het Verenigd Koninkrijk allemaal rondgaat. Hoewel het onderzoek nog gaande is, lichten de wetenschappers al een tipje van de sluier op door naar buiten te brengen welke vijf nepnieuwsverhalen ze tot nu toe het vaakst zijn tegenkomen.

1. De eikenprocessierups speelt een rol bij de verspreiding van het coronavirus. Dit verhaal is de wereld in geholpen toen een satirische website schreef dat eikenprocessierups met hun haartjes 5G-straling uitzenden. Toen dit verhaal op internet begon te circuleren was de stap van 5G naar corona snel ..

