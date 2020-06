Vele meldingen van schade na storm

Tilburg

Het zuiden van Nederland heeft vrijdagavond flink last gehad van een

zomerstorm. Bij verzekeringsmaatschappij Interpolis kwamen zaterdagochtend enkele honderden meldingen van stormschade binnen. 'We hebben voor het middaguur al ruim 300 meldingen ontvangen', stelde Joost van Buchem namens Interpolis. 'We zien vooral schades aan woonhuizen. Tilburg en Rijen hebben flinke overlast gehad van de storm.' Er waren in Noord-Brabant en Zuid-Holland met name meldingen van ondergelopen kelders, overstromingen van riolen en andere vormen van wateroverlast. <