Aan de Costerweg in Wageningen is zaterdagmiddag negen ton frietaardappelen uitgedeeld aan wie maar wilde. Voor een directe donatie van 4,50 euro aan de aardappelteler was het mogelijk een plekje van de berg te reserveren en een boodschappentas vol te komen laden. Ook op tien andere locaties in het land werd een 'aardappelberg' weggewerkt. De aardappelen in Wageningen kwamen van een teler uit Dronten. De actie is symbolisch, laat Katinka Blom, initiatiefnemer in Wageningen, weten. Ze is van het landelijke Slow Food Youth Network, dat zich onder andere inzet tegen de verspilling van voedsel. Er is in Nederland op dit moment een groot overschot aan aardappelen nadat in maart de export grotendeels wegviel als gevolg van de coronacri..

