Brief van Slob voor groep 8

Leerlingen van groep 8 in het hele land krijgen van onderwijsminister Arie Slob een brief waarin hij terugblikt op het 'heel apart' verlopen schooljaar door de coronacrisis.

Den Haag

Leerlingen van groep 8 in het hele land krijgen van onderwijsminister Arie Slob een brief waarin hij terugblikt op het 'heel apart' verlopen schooljaar door de coronacrisis.

Omdat de scholieren vanuit huis moesten werken, misten ze veel activiteiten die volgens de minister juist bijzonder zijn voor het laatste jaar op de lagere school, voordat ze naar het voortgezet onderwijs overstappen.

Door de omstandigheden hebben ze wel iets geleerd wat anders niet zou zijn gebeurd, denkt Slob. 'Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard. Het is natuurlijk niet zo'n gezellige herinnering als een musical of kampweek, maar het zijn wel hele belangrijke lessen.' Ook hoopt hij op een goede overgang naar hun nieuwe school. Op sociale media wordt wisselend gereageerd. Sommigen vinden het een mooi en aardig initiatief en anderen vragen zich af wat ze ermee moeten en hoeveel die 'onzin' heeft gekost. <