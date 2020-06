Echt iedereen maakt dt-fouten

‘Een dt-fout maken betekent niet dat je dom bent’, zegt Polly Jean Hollanders (17) van het Pius X Instituut in Antwerpen.

Ze won de allereerste Olympiade Nederlands met haar uitleg hoe het kan dat iedereen dt-fouten maakt.

Dt-fouten worden vooral gemaakt bij werkwoorden die op meerdere manieren te schrijven zijn zonder dat dat te horen is, zogenoemde homofone werkwoorden. Gebeurt en gebeurd, vindt en vind bijvoorbeeld.

Om taalregels toe te kunnen passen moet het werkgeheugen actief worden. En dat is lastiger als iemand onder tijdsdruk staat, gefocust is op de inhoud van een tekst of als er veel woorden tussen het onderwerp en het werkwoord staan.

woordgeheugen

In het woordgeheugen worden veelgebruikte woorden opgeslagen. Bij het schrijven worden de woorden uit dat geheugen onbewust gebruikt. Bij woorden met maar een schrijfwijze gaat dat goed, maar b..

