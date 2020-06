Monumentale boom krijgt weer de ruimte in Brabant

Bomenexpert Roel Vermeulen wil karakteristieke en monumentale bomen terugbrengen in het Brabantse landschap.

Roel Vermeulen: ‘Het is superleuk, we hebben nu een draaiboek en het gaat steeds efficiënter.’ (beeld Theo Haerkens)

Hij zoekt stukjes grond van particulieren en overheid om er met hulp van sponsors inheemse bomen te planten die zeker honderd jaar kunnen blijven staan.

Reek

De thermometer komt al een paar dagen ruim boven de 25 graden en de zon schroeit boven de kurkdroge landerijen rond Reek, gemeente Landerd, even ten zuidoosten van Oss. De afgelopen drie maanden heeft het hier nauwelijks geregend. Bomenexpert Roel Vermeulen (38) graaft met beide handen in de laag houtsnippers die hij rondom een jonge fladder-iep heeft laten aanbrengen. ‘Kijk, dit is mooi vochtig gebleven!’

