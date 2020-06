Waarom het coronavirus nog steeds rondgaat in Latijns-Amerika

Hoewel het coronavirus later arriveerde in Latijns-Amerika, namen veel landen er tegelijk met Europa maatregelen. Maar nu elders op de wereld de curves dalen, blijven de besmettingen in vrijwel alle landen beneden de VS exponentieel stijgen. Hoe kan dat?

Waarom wordt LatijnsAmerika het nieuwe epicentrum van de pandemie genoemd?

Latijns-Amerika is de 2 miljoen COVID-gevallen gepasseerd en er zijn meer dan honderdduizend mensen overleden. Terwijl elders de curves dalen, blijft het virus zich in vrijwel alle landen ten zuiden van de VS

exponentieel vermeerderen.

In Brazilië vielen al ruim 55.000 doden en de afgelopen weken is het aantal doden ook in Mexico snel toegenomen. Het land telt 25.000 sterfgevallen en dagelijks komen er honderden bij. Ook in Peru en Chili, landen die aanvankelijk de pandemie redelijk op afstand leken te houden, verspreidt het virus zich nu in rap tempo.

Waarom slagen LatijnsAmerikaanse overheden er niet in het virus te b.. Die grote informele economie hielp het virus ee..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .