D-day en daarna: Japan gaat hongerend ten onder tegen Amerika

Japanse moeder met kind na de oorlog bij haar gebombardeerde woning in Tokyo. (beeld U.S. National Archives)

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 57: de laatste oorlogsmaanden in Japan.

Begin maart 1942 werd Nederlands-Indië door de Japanners bezet. Japan was al jaren bezig zijn invloed in Azië uit te breiden. ‘Azië voor de Aziaten’, luidde het doel van de Japanse buitenlandse politiek. De Britten moesten uit Brits-Indië verdreven worden, de Fransen uit Indo-China, de Amerikanen uit de Filipijnen en de Nederlanders uit Nederlands-Indië. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor op 7 december 1941 begon de Japanse opmars naar het zuiden. In enkele maanden stortte het koloniaal gezag in Azië ineen. Op 1 maart 1942 gingen de Japanners aan wal op ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .